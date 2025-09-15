35-годишен мъж е установен да управлява след употреба на алкохол. Малко след 17 часа вчера екип на РУ- Велики Преслав извършил проверка в село Веселиново на водач на лек автомобил Рено "Меган" с варненска регистрация.Зад волана бил 35-годишен мъж от Стралджа. Бил във видимо нетрезво състояние. Тестван бил с дрегер, отчетени са 2,05 промила алкохол в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав.За извършено престъпление по чл. 343 "Б" ал. 1 от НК е образувано бързо производство.