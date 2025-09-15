ЗАРЕЖДАНЕ...
Изловиха мъртво пиян шофьор край Велики Преслав
Зад волана бил 35-годишен мъж от Стралджа. Бил във видимо нетрезво състояние. Тестван бил с дрегер, отчетени са 2,05 промила алкохол в издишания въздух. Дал е кръвна проба за химичен анализ. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление във Велики Преслав.
За извършено престъпление по чл. 343 "Б" ал. 1 от НК е образувано бързо производство.
