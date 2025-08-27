ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложба в памет на художника Мариян Жечев в Балчик
©
Експозицията е посветена на живота и творчеството на Мариян Иванов Жечев – талантлив български художник, оставил значима следа в съвременното изкуство. Роден през 1957 г. в Силистра, той завършва Художествената гимназия в Шумен и е член на СБХ от 1991 г. Автор е на 9 самостоятелни изложби в България, Белгия и Франция, участва в престижни международни форуми и е отличен в редица конкурсни изложби.
Мариян Жечев напуска този свят през 2004 г., но остава запомнен не само с творчеството си, но и със своето неподражаемо чувство за хумор и искрено приятелско отношение към хората.
Близките му споделят, че за него ателието е било свят, в който навлиза с изцяло различна нагласа. "Когато влизаше да рисува, казваше, че оставя главата си на закачалката. И тогава започваше истинското творене.“
Изложбата в Балчик ще представи избрани произведения на художника, които свидетелстват за богатото му въображение, любовта му към цвета и формата и неговия ярък творчески почерк.
Организаторите канят жителите и гостите на града да се докоснат до наследството на един от българските автори, който успя да превърне хумора, фантазията и житейската мъдрост в изкуство.
Още от категорията
/
Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
11:14
Кметът на Сапарева баня за избягалите малчугани: Назначил съм проверка. Децата са проблемни, липсва им уютът на семейната среда
08:25
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
Поривите на вятър в Русе достигнаха до 86 км/ч – пожарникарите започнаха разчистване на блокирания на много места град
22.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марих...
15:13 / 26.08.2025
Черната пантера отново се появи, но не в Шумен
14:40 / 26.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.