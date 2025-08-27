От 3 до 16 септември 2025 г. в галерия "Тихото гнездо“ към ДКИ КЦ "Двореца“ – Балчик ще бъде представена изложба "Мариян Жечев – In Memoriam“. Официалното откриване е на 3 септември от 18:00 ч.Експозицията е посветена на живота и творчеството на Мариян Иванов Жечев – талантлив български художник, оставил значима следа в съвременното изкуство. Роден през 1957 г. в Силистра, той завършва Художествената гимназия в Шумен и е член на СБХ от 1991 г. Автор е на 9 самостоятелни изложби в България, Белгия и Франция, участва в престижни международни форуми и е отличен в редица конкурсни изложби.Мариян Жечев напуска този свят през 2004 г., но остава запомнен не само с творчеството си, но и със своето неподражаемо чувство за хумор и искрено приятелско отношение към хората.Близките му споделят, че за него ателието е било свят, в който навлиза с изцяло различна нагласа. "Когато влизаше да рисува, казваше, че оставя главата си на закачалката. И тогава започваше истинското творене.“Изложбата в Балчик ще представи избрани произведения на художника, които свидетелстват за богатото му въображение, любовта му към цвета и формата и неговия ярък творчески почерк.Организаторите канят жителите и гостите на града да се докоснат до наследството на един от българските автори, който успя да превърне хумора, фантазията и житейската мъдрост в изкуство.