За по-малко от два часа криминалисти от районното управление в Нови пазар установиха и задържаха извършител на грабеж. Около 16 часа вчера в частен дом в село Войвода влязъл непознат мъж.Казал, че е търговец и че предлага завивки и одеала. Предложил на жената да си купи, казал й цени на някои от стоките. Влязла в къщата да си вземе пари, непознатия влязъл след нея. В момента, в който жената извадила скътани в кърпичка пари той ѝ ги издърпал от ръцете и напуснал жилището. Подаден е сигнал в РУ- Нови пазар. Криминалисти предприели незабавни действия за установяване на извършителя.Час по-късно дали резултат. Установен и задържан на километри от селото е 42-годишен криминално проявен мъж от силистренското село Голеш. Задържан е за срок до 24 часа в РУ- Нови пазар. Паричната сума е иззета и ще бъде възстановена на жената.Случаят е докладван е компетентната прокуратура, работата по документиране на образуваното за извършено престъпление по чл. 198 ал. 1 от НК бързо производство продължава.