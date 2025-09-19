ЗАРЕЖДАНЕ...
Изписаха шефа на ОДМВР - Русе
©
Припомняме, че на 4 септември през нощта полицейският шеф и негов спътник бяха нападнати от младежи, на които човекът до Кожухаров направил забележка за рисково шофиране. Полицейският директор претърпя тежка операция и се възстановяваше в интензивно отделение на УМБАЛ "Канев". Четирима бяха задържани.
Преди няколко дни стана ясно, че шефът на русенската полиция вече е контактен, в съзнание, без опасност за живота. На 10 септември, както бе обявено в съдебното заседание в Апелативния съд във Велико Търново, са взети показанията на старши комисар Кожухаров. Четиримата задържани са с повдигнати обвинения. Двама ще отговарят за хулиганство, а други двама - за тежка телесна повреда и хулиганство. Часове след нападението Кожухаров е потърсил медицинска помощ.
Още по темата
/
Бивш вътрешен министър за шефа на МВР в Русе: Това може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България
15.09
Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие
12.09
Иван Савов: Случаят с пребития директор на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
11.09
Още от категорията
/
Хотелиерът, обвинен, че е пребил кмет: Обвинен съм, защото не давам пари за кебапчета и ракия за събора
18.09
Полицията за нападението с брадва на паркинг: Охранителят обясни, че брадвичката е била с цел сплашване
18.09
Пътен експерт за двете тежки катастрофи във Варна и София: Тези коли хвърчат като снаряди и стават неуправляеми
16.09
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост" и започна да й налага колата с ритници
15.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Започва разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на...
13:37 / 18.09.2025
Полицията за нападението с брадва на паркинг: Охранителят обясни,...
08:29 / 18.09.2025
Хотелиерът, обвинен, че е пребил кмет: Обвинен съм, защото не дав...
08:44 / 18.09.2025
Съпричастен Разлог запали свещица за малкия Иван
20:31 / 17.09.2025
Безплатни консултации за туберкулоза из цялата страната
17:11 / 17.09.2025
Освобождават държавните резерви от бутилирана вода за питейни нуж...
15:00 / 17.09.2025
Актуални теми
Агоп Дудикян
преди 1 мин.
Пияният майстор си намери майстора! Пак злоупотреба с власт?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.