Областният управител Марин Маринов извърши на място инспекция на техническото състояние на язовир "Тича“ с оглед очакваните валежи. Присъстваха заместник областният управител Фикрет Ибрям и управителят на "Напоителни системи“ –клон Шумен Герасим Инджев.
При обхода не бяха констатирани нередности в техническото състояние, съоръженията са изправни и няма проблеми относно експлоатацията на язовира. По информация на Министерството на околната среда и водите към 6 април 2026 година наличният обем в язовира "Тича“ е 286, 550 млн. куб. м, което е 91,9%.
Към момента нивото на язовира е 0,80 метра под преливника. На този етап няма опасност от преливане на язовира, но с оглед предстоящите валежи и увеличението на вливащите се водни маси, служителите на "Напоителни системи“–клон Шумен извършват денонощно наблюдение.
Разходването на водата от язовира се извършва по утвърден график от МОСВ.
