Инцидентът е станал десетина минути преди 14.00 часа днес. Точното място е 154-ият километър на аутобана в платното в посока за град Бургас.
Към момента причината за възникването на пътнотранспортното произшествие не е изяснена, като очевидци не изключват и версията за прилошаване на водача на колата.
По автомобила има материални щети, движението не е затруднено. Изчаква се пристигането на представители на полицията. Няма данни за тежко пострадали хора, поне към настоящия момент.
Извънредно: Кола се вряза в таблото с цените на бензиностанция на АМ "Тракия"
