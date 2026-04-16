На 15.04.2026 г. около 16:00 часа в хода на проведени оперативно-издирвателни действия за престъпления с културно-исторически ценности служители на ОДМВР Шумен са извършили претърсване в жилище в село Мараш, обитавано от 37-годишен мъж.

Намерени и иззети са 64 броя предмети с вид на културно-исторически ценности и три броя металдетектори.

Образувано е досъдебно производство.