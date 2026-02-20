Със заповед на председателя на КЕВР Пламен Младеновски Комисията за енергийно и водно регулиране започна извънредна проверка на "Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Проверката е назначена във връзка с постъпили сигнали на граждани за влошено качество на предоставяната водоснабдителна услуга. Както е известно жителите на гр. Шумен останаха без водоподаване в продължение на няколко дни поради авария в помпена станция. По информации на медии, въпреки възстановеното към момента водоподаване, водата е негодна за пиене и не се препоръчва от здравните власти.Съгласно Общите условия на дружеството, нарушеното водоподаване накърнява правата на потребителите за качество на предоставяните водни услуги и е предпоставка за възникване на социални и здравни рискове.В рамките на извънредната проверка ще бъдат проучени причините за аварията и ще бъде оценена оперативността и адекватността на предприетите от водното дружество мерки. Ще бъдат проверени също изпълнението на задълженията за своевременно оповестяване, осигуряване на водоноски и др. ВиК Шумен“АД следва да представи на Комисията пълен анализ на създалата се ситуация и конкретни мерки за недопускане на подобни продължителни прекъсвания на водоподаването.След приключване на проверката ще бъде изготвен констативен протокол и доклад за резултатите от нея. При констатирани нарушения от страна на водното дружество Комисията ще предприеме предвидените в закона административно-наказателни мерки с цел гарантиране на непрекъсваеми и качествени услуги и защита на правата на потребителите.