Какво се случва с язовир "Батак"?
Според организацията водоемът се източна между 10 и 13 кубика в секунда.
След няколко подадени сигнала на 14 август от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ са изпратили представители, които да направят оглед на язовира. Издаден е констативен протокол, в който е описано, че водоемът е с ниско ниво и установено, че има умряла риба, съобщават от сдружението.
"И до там… Нищо съществено или по-точно замазване на ситуацията. Бяхме посъветвани да следим бюлетинът на водите на страницата на МОСВ. Или с две думи, от Нас нищо не зависи, обръщайте се директно към МОСВ. Както и се очакваше“, посочват от сдружението.
Според организацията предстои още поне месец източване и "язовирът лека-полека си заминава“.
"Оттук-нататък няма какво друго да се направи, освен протести. Със сигнали и драскане на емейли явно не става. За съжаление….“, констатират от Национално сдружение за развитие на водоемите (Батак).
Ежедневният бюлетин на Министерство на околната среда и водите за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които са с предназначение за производство на ел. енергия и напояване са, сочи, че водния обем, с който разполага язовир Батак е спаднал до 28,81%.
Язовир "Батак“ е един от най-красивите места за почивка в България. Той е шестият по големина в страната и е част от ВЕЦ каскадата Баташки водносилов път, като в него се изливат водите на ВЕЦ Батак, който е основен електроизточник за област Пазарджик.
