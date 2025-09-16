ЗАРЕЖДАНЕ...
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е имало гонка
По първоначални данни той е самокатастрофирал и се е ударил в дърво. Произшествието се е случило около 9:30 часа. Изясняват се причините за сблъсъка.
Днес се появи и видео от пътнотранспортното произшествие. Кадрите са заснети от разположена на известно разстояние камера.
Според Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики скоростта на движение на колата е била 218 км/ч. От днешното видео обаче става ясно, че вероятно тя е била доста по-ниска.
