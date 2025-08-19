ЗАРЕЖДАНЕ...
Камера засне най-опасното включване към магистрала, което сте виждали
©
"Ето, скъпи приятели, как не трябва да се излиза на магистралата. Аз, карайки със 135 км/ч в крайна лява лента. Човекът се включва отдясно в магистралата и се опита буквално да ме избута в мантинелата и добре, че набих спирачки", споделя авторът на видеото.
Още от категорията
/
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби 1 човек
11:49
Полицията с подробности за верижната катастрофа на магистрала "Тракия", човек е откаран в болница
18.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Батэ Бойко
преди 4 ч. и 19 мин.
Бе каква лява лента,какво престрояване през ленти и каква сляпа зона бе! Тоя първо влетя в магистралата и той със 140,после пресече двойна непрекъсната лента почти под прав ъгъл за да може той да отиде в лявата лента а него питате ли го какво търси там,като само преди секунда е бил на селски път? Колко пъти да ви казвам бе хора вие като намаляте и биете така спирачки на магистралата или където и да е така вас ще ви пребие друг или сами ще се пребиете а онзи няма и да намали! Нищо такова не се прави ами си продължавате направо със същата скорост,че и лек едва доловим десен чукате и всичко свършва! А онзи ще го метат после онези с малката пожарна.
aяш
преди 4 ч. и 58 мин.
Просто си попаднал в сляпата точка на огледалата, неопитен шофьор със самочувствие + престрояване през една лента в трета, все лоши неща.
pinko
преди 5 ч. и 0 мин.
През Пловдив винаги си минава “бавно”. Шофьорите са бовноразвиващи, неадекватни, но пък за сметка на това с високо самочувствие.
Kia
преди 6 ч. и 26 мин.
А КАКВО ПРАВИШ В ЛЯВАТА ЛЕНТА БЕ КАВАЛ ?
RZ75
преди 6 ч. и 60 мин.
Скоро изкуствения интелект ще шофира, а вие (мен няма да ме има тогава) спокойно ще си четете телефоните и ще си пийвате похапвайки. Само че ИИ се пише от хора за сега. След време, когато програмистите няма да са необходими никому (може би само на бунтовниците), тогава ИИ сам всичко ще си пише. Абе, страшни години идват. Лошото е, че малко хора го разбират. А такива дебили от видеото нарастват в геометрична прогресия. Жалко за което.
napalma
преди 7 ч. и 9 мин.
Ама, наистина ли има такива дебили на пътя. Книжката на трупчета , на опреснителни курсове да ходи, да се научи.
otKi4uka
преди 7 ч. и 12 мин.
Ако съм на мястото на засечения човек, бих се консултирал с адвокат, дали не мога да съдя дебила за опит за убийство!?
_Крис_
преди 7 ч. и 12 мин.
Ето го и нагледния пример, защо манната небесна, бича на джигита, унищожителя на беНведжии, а именно камерите за средна скорост, няма да променят нищо относно пътния травматизъм.
JustMe
преди 7 ч. и 31 мин.
Дано да е подал жалба в КАТ да го глобят този кандидат-убиец
user_1
преди 7 ч. и 34 мин.
Нормално кифленско включване
zodia ROCK
преди 7 ч. и 54 мин.
Егати дебила
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.