Възникнала е тежка катастрофа на АМ "Хемус" при км 16 в посока София. Разпилян е опасен товар. Това съобщи в социалните мрежи Дияна Русинова.По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор:ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous SolutionКлас опасност: 5.1 (окислител) + ( корозивен, Опаковъчна група IIКоличество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)"Бъдете внимателни в района и преминавайте на включена рециркулация", съwетва Русинова.