Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Възникнала е тежка катастрофа на АМ "Хемус" при км 16 в посока София. Разпилян е опасен товар. Това съобщи в социалните мрежи Дияна Русинова. 

По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор:

ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution

Клас опасност: 5.1 (окислител) + ( корозивен, Опаковъчна група II

Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)

"Бъдете внимателни в района и преминавайте на включена рециркулация", съwетва Русинова.