Камион се обърна на АМ "Хемус", разпилян е опасен товар!
По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор:
ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution
Клас опасност: 5.1 (окислител) + ( корозивен, Опаковъчна група II
Количество: 22 000 кг нето (23 254 кг бруто)
"Бъдете внимателни в района и преминавайте на включена рециркулация", съwетва Русинова.
С изложба "Памет за Освобождението" РИМ – Добрич отбелязва 148 години от края на Освободителната война
10:23
