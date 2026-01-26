Кампании по кръводаряване сред младите ще се проведат пред 2026 година във Варненско
"Надграждаме нашето партньорство, което през миналата година беше насочено към общините от област Варна с безсрочната областна кръводарителна кампания "Дари кръв, Спаси живот“, каза професор Андреева. През 2026 година ще разширим нашето сътрудничество, за да се насочим към младите хора от областта. "Ние сме убедени, че създаването на устойчива култура на безвъзмездно и доброволно кръводаряване сред ученици, студенти и млади хора може да се осъществи чрез системно партньорство между институциите в област Варна“, допълни д-р Кирякова.
За провеждането на съвместни инициативи, кампании и дейности, посветени на доброволното кръводаряване ще се търси взаимодействие с РУО, с университетите, с неправителствени организации и други институции.
В разговора днес бяха обсъдени основните направления на институционалното сътрудничество в сферата на образованието за ученици, студенти, преподаватели и млади хора. Коментирани бяха предложенията на РЦТХ Варна за стимулиране на:
- младежкото творчество,
- на първото кръводаряване,
- на събития и дейности в областта на кръводаряването,
- подкрепата, признанието и отличия към младите хора с принос към доброволното кръводаряване и към посланиците на каузата.
