ЗАРЕЖДАНЕ...
Капитанът на лодката, при която загина 8-годишно дете, лично тествал въжетата
© NOVA
Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.
Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла. "От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние", каза юристът.
Обвиняемите споделили на защитата, че имат съмнения, че конкурентна фирма е саботирала дейността им, тъй като преди инцидента те и въжетата стоели в лодката, до която всеки имал достъп. Съмнения имало и че скъсаните колани са техни. "Моят клиент каза, че не може да повярва, че са се скъсали, защото били нови – на 2 г. Лично той ги бил пробвал, дърпайки кола с тях", подчерта адв. Радиева пред NOVA.
Капитанът на лодката споделил с адвоката си, че само погледнал трудовия договор, когато го подписвал, но нямал копие от него. Бил назначен на 4-часов работен ден като общ работник.
Още по темата
/
Корнелия Нинова: Не може повече да си даваме курбан децата. Навсякъде е безотговорност и безхаберие
10:34
Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
08:55
Бивш шеф на КЗП за инцидента с парашута в Несебър: Няма текстове, които да предвиждат как се контролира такъв тип услуги
21.08
Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
21.08
16-годишното момче, пострадало в "Слънчев бряг", е пуснато на водния атракцион без придружител
21.08
Д-р Брънзалов: Няма друга държава с 8% здравноосигурителна вноска и едва 5% от БВП за здравеопазване
20.08
Правителството е открило пропуски в нормативната уредба за атракционите по морето, предприемат се спешни мерки
20.08
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулация за такива атракциони, не можем да стоим безучастни
20.08
Още от категорията
/
Синът на починалия фотограф Динко Георгиев: Майка ми се беше барикадирала вкъщи, с баща ми се прибрахме по най-бързия начин!
21.08
Екшън и кражба от дерайлиралия влак край с. Пясъчево: Полицай е прострелял мъж при самозащита, двама младежи са задържани
20.08
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
20.08
Разследващи на жестоко убийство в Първомай: Извършителят не е дал обяснение кой точно е искал да намушка
20.08
Пиян и въоръжен мъж нападна семейството на управителя на приюта за безстопанствени животни в Благоевград
20.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протест в памет на починал след междусъседски скандал фотограф от...
19:48 / 21.08.2025
Какво се случва с язовир "Батак"?
17:22 / 21.08.2025
Решетки за двама от тримата задържани след трагедията в Несебър
16:53 / 21.08.2025
Окръжният прокурор на Стара Загора с коментар за стрелбата и краж...
16:25 / 21.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.