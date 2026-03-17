Катастрофа между тир и лека кола затруднява движението по главния път София - Варна, съобщиха заот ОДМВР-Габрово.Инцидентът е станал около 9.20 ч. в района на севлиевското село Богатово. 48-годишен шофьор с лек автомобил предприел неправилно изпреварване и се ударил челно в тир. Той е откаран за преглед в болница.Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни, а на водача на лекия автомобил са взети кръвни проби.Ограничено е движението по път I-4 Севлиево – Велико Търново в района на Богатово /при км 91/. Трафикът в посока Варна се осъществява по обходен маршрут по път II-44 Севлиево - Габрово - път I-5 Габрово - Велико Търново, а преминаването в посока София се отклонява по път III-406 Буря - Янтра - път III-4041 Янтра - Севлиево.Движението се регулира от "Пътна полиция".