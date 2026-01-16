Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа е станала на разклона на село Осеново, посока Варна, научи Varna24.bg. Инцидентът е регистриран тази сутрин в 7:30 часа.

От полицията съобщиха за медията ни, че са се ударили зърновоз и лек автомобил. При случая леко е пострадала жена, която се е движила с колата.

Зърновозът все още не е изтеглен от мястото на инцидента.