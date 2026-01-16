Катастрофа над Осеново! Има обърнат зърновоз
От полицията съобщиха за медията ни, че са се ударили зърновоз и лек автомобил. При случая леко е пострадала жена, която се е движила с колата.
Зърновозът все още не е изтеглен от мястото на инцидента.
Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани преди назначаването ми, не знаех за тях
Благотворителен футболен турнир в подкрепа на малкия Йоан
13:17 / 15.01.2026

Емил Нешев каза коя е основната причина за инцидентите в планинит...
10:12 / 15.01.2026

