Катастрофа е станала на разклона на село Осеново, посока Варна, научиИнцидентът е регистриран тази сутрин в 7:30 часа.От полицията съобщиха за медията ни, че са се ударили зърновоз и лек автомобил. При случая леко е пострадала жена, която се е движила с колата.Зърновозът все още не е изтеглен от мястото на инцидента.