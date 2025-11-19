Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" край Варна. Това съобщиха от АПИ. Към момента полицията не разполага с такава информация.

Временно движението се осъществява в активната лента при км 406 на АМ "Хемус" в посока Варна поради ПТП. 

Ограничено е преминаването по изпреварващата лента.

Трафикът се регулира от пътна полиция.