Прохода на Републиката е затворен. В района на село Мишеморков хан е станала тежка катастрофа между кола и камион. Произшествието е регистрирано около 9:30 часа, съобщават за "Фокус" от Областна дирекция на МВР. 

Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.