Катастрофа с пострадал затвори Прохода на Републиката
Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.
Д-р Сибила Маринова: Транспортират едно от пострадалите в катастрофата румънски деца с хеликоптер, българче остава в реанимация
01.08
01.08
Заловиха тираджия, за когото се предполага, че е убил човек в Прохода на Републиката и опитал да избяга
05.05
05.05
РЗИ алармира: Не пийте вода от чешмата в това варненско село
18:14 / 08.11.2025
18:14 / 08.11.2025
Грузински шофьор катастрофира в Шуменско, тирът му се обърна
21:20 / 07.11.2025
21:20 / 07.11.2025
Черни облаци над шофьора от фаталната гонка с мигранти в Бургас
17:02 / 07.11.2025
17:02 / 07.11.2025
Мъж е с опасност за живота, след като падна от строяща се сграда ...
11:35 / 07.11.2025
11:35 / 07.11.2025
Над половин час е преследван автомобилът с мигранти, катастрофира...
11:33 / 07.11.2025
11:33 / 07.11.2025
Кадри от катастрофата с мигранти в Бургас
09:56 / 07.11.2025
09:56 / 07.11.2025
