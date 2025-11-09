Прохода на Републиката е затворен. В района на село Мишеморков хан е станала тежка катастрофа между кола и камион. Произшествието е регистрирано около 9:30 часа, съобщават заот Областна дирекция на МВР.Пострадал е шофьорът на лекия автомобил, като няма подробности за състоянието му. Колите се пренасочват през прохода Шипка, а тежкотоварните автомобили изчакват на място.