Движението по път I-9 Бургас - Варна в района на Ахелой - при км 218, се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа.От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".