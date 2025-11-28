Ограничено е движението по път I-9 Бургас - Варна в района на Иракли поради ПТП, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура“. Шофьорите изчакват на място.Според потребители в социалните мрежи катастрофата е станала малко преди 13:00 ч., а движението е парализирани и в двете посоки.