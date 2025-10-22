Сподели close
Настояваме за ръчно преброяване на гласовете от изборите в Пазарджик. За първи път там се стигна до граждански арест по време на изборния процес.

Това заяви в кулоарите на НС депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова като обвини управляващите формации в задкулисни уговорки.

"Между политическите сили, които съставляват "партията на мафията“, текат нови уговорки", допълни тя и допълни:

"България не е по пътя на демокрацията, а на пътя на диктатурата, изборите в Пазарджик ясно показват това". 

Тя обвини и ОИК – Пазарджик в неадекватно поведение, което подкопава авторитета на демокрацията.

"Величие“ е против ротацията на председателя на Народното събрание, това е част от договорките между управляващите партии", каза Катинчарова за предложението на ИТН и ГЕРБ председателят на НС да се избира на ротационен принцип.