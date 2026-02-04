Каварна отбеляза 148 години от освобождението си от османско робство. Възпоменателната церемония се състоя пред паметника "Защитата на Каварна“. Монументът – исторически символ на града, е дело на архитекта Иван Митраков и на скулптора Ради Ангелов. Строителството му започва през далечната 1976 г. по повод 100 години от избухването на Каварненското въстание.Датата и свързаните с нея исторически събития за поредна година събраха признателни жители и гости на града, които почетоха храбростта и героизма на загиналите за свободата.Директорът на Исторически музей Каварна – Пенко Георгиев, припомни най-паметните за града епизоди от 4 февруари 1878 г., когато свободата идва с войниците на Първа донска казашка дивизия с командир генерал-майор Николай Янов.В знак на признателност присъстващите сведоха глави пред подвига на героите, които с жертва и кураж извоюваха свободата и отдадоха живота си за нашето бъдеще.Венци и цветя поднесоха зам.-кметът Митко Недев, представители на общинска администрация, Общински съвет, Исторически музей, политически партии, културни и образователни институции и граждани.