Каварна отбеляза 148 години от освобождението от османско иго
Датата и свързаните с нея исторически събития за поредна година събраха признателни жители и гости на града, които почетоха храбростта и героизма на загиналите за свободата.
Директорът на Исторически музей Каварна – Пенко Георгиев, припомни най-паметните за града епизоди от 4 февруари 1878 г., когато свободата идва с войниците на Първа донска казашка дивизия с командир генерал-майор Николай Янов.
В знак на признателност присъстващите сведоха глави пред подвига на героите, които с жертва и кураж извоюваха свободата и отдадоха живота си за нашето бъдеще.
Венци и цветя поднесоха зам.-кметът Митко Недев, представители на общинска администрация, Общински съвет, Исторически музей, политически партии, културни и образователни институции и граждани.
