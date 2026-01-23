Клиент на дискотека унижен с белезници пред приятелката си
Първоначално бил ударен веднъж и си тръгнал, а после се върнал, защото бил забравил свои вещи и тогава твърди, че е бил завързан с белезници и удрян и ритан в главата от охранители и собственици. Това е втори случай за побой в същото заведение в Троян, за който разказваме.
Според потърпевшия Кристиян Костов в петък вечер отива на дискотека със свои приятели. "Около 4 часа сутринта отидох при диджея да си поръчам песен и там служител на дискотеката ме удари. Аз избягах и извиках приятелката си, която ме докара обратно. Дискотеката беше затворила и помолих да извикат един от шефовете ѝ - Вальо, когото познавам, тъй като бях си забравил якето с документите и телефона. Накараха ме да вляза вътре, поисках запис от камерите заради удара към мен. Последва спор с моя познат, който управлява дискотеката, а той ме удари, паднах на земята. Вързаха ме с белезници, започнаха да ме ритат в главата - всичко се случи пред приятелката ми. Братът на Вальо също дойде и се включи към побоя, като в някакъв момент съм загубил съзнание", разказа той.
По думите му впоследствие е бил арестуван. "Извадих си медицинско, носът ми е счупен и имам сътресение. За пръв път ми се случва такова нещо в тази дискотека, но мои приятели са били бити там. С нищо не съм предизвикал агресията", каза Костов.
От дискотеката отрекоха обвиненията, като въпросният собственик на нощния локал твърди, че Кристиян е създавал проблеми с всяко свое посещение. "В споменатата нощ той се сби с клиент на заведението, разби му устата и избяга. Върна се след работно време със заплахи и ругатни за семейството ми. Нямаше охрана, бяхме аз, сервитьорка и барманка. Бях му прибрал дрехите. Той ме удари няколко пъти, след това аз реагирах и го задържах по надлежния ред на частната охранителна дейност - имаме право да му сложим белезници и да го предадем на полицията", разказа своята версия собственикът на дискотеката. Той твърди, че Кристиян е криминално проявен за притежание на наркотици.
Според него подалият сигнала е част от група хора, които са наети с цел дискредитиране на бизнеса им, което да доведе до отнемането му. МВР е започнало проверка, случаят се изяснява, съобщава Нова телевизия.
