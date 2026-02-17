Кметове от цялата страна излизат на протест след палежа в дома на градоначалника на Бистрица
"Тревожно е, че случаите на посегателства, заплахи и натиск срещу кметове на кметства в страната зачестяват, а усещането за безнаказаност се задълбочава. Недопустимо е представители на местната власт да бъдат оставяни без реална защита въпреки подадените сигнали и основателните очаквания за своевременна и адекватна реакция. Настояваме компетентните служби да поемат своята отговорност, да гарантират сигурността на засегнатите кметове и да предприемат конкретни, незабавни и ефективни действия за разкриване на извършителите и предотвратяване на подобни престъпления", посочват в декларацията.
Днес кметовете на кметства в цялата страна ще се съберат пред дома на Самуил Попов в негова подкрепа и срещу недопустимия акт на посегателство.
Припомняме, че петима са задържани за палежа на дома и колата на кмета на Бистрица.
