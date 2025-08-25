Сподели close
"В Черноморец вече два пъти валя поройно. Всички улици са реки, извиращи шахти.

Втората буря беше с повече дъжд и по-малко вятър". Това коментира кметът на града Константин Киров пред Meteo Balkans.

Припомняме, че по-рано днес силна буря удали Черноморец.