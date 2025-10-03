На 1 и 2 октомври 2025 г. в Истанбул, Турция, се проведе престижният Форум на жените кметове в Югоизточна Европа, организиран от Мрежата на асоциациите на местните власти от Югоизточна Европа (NALAS), в партньорство с UN Women, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC), и Съюза на общините от региона Мармара.Събитието събра десетки жени кметове, представители на местни власти, международни организации и експерти, с цел да се обсъдят ключови теми, свързани с равнопоставеността, местното управление и участието на жените в процесите на вземане на решения.Българските общини бяха представени от г-жа Елена Балтаджиева, кмет на община Каварна, и г-жа Галина Стоянова, кмет на община Казанлък. Кметът на Каварна взе участие в панелни дискусии, посветени на ролята на жените в местното самоуправление, процеса на присъединяване към ЕС и изграждането на устойчиви и мирни общности.Сред акцентите в програмата бяха: "Берлинският процес и присъединяването към ЕС – какво означава за местните власти“, "Локализиране на дневния ред "Жени, мир и сигурност“ – ролята на кметовете в изграждането на устойчив мир“ , "Лидерството и участието на жените в местното управление“.В рамките на панела "Берлински процес и присъединяване към ЕС – какво означава за местните власти“, г-жа Елена Балтаджиева подчерта значението на европейската интеграция като двигател за трансформация и развитие на местно ниво. Тя сподели опита на Каварна като пример за успешно усвояване на европейски средства, модернизация на инфраструктурата и изграждане на устойчиви институции. Според нея, членството в ЕС не е само политически акт, а израз на принадлежност към общност, основана на демокрация, човешки права и солидарност.Кметът на Каварна акцентира върху ролята на местните власти в процеса на интеграция, като отбеляза, че около 70% от европейските политики се реализират именно на общинско ниво. Тя призова за по-активно включване на местните и регионалните структури още в етапа на преговори за членство, като подчерта значението на партньорския принцип в европейското законодателство. Балтаджиева посочи предизвикателствата пред по-малките общини, свързани с административния капацитет и сложността на програмите, но изрази увереност, че натрупаният опит и стратегическото планиране ще позволят преодоляване на тези бариери.В заключение, г-жа Балтаджиева изтъкна, че интеграцията е процес, който изисква ангажираност, сътрудничество и визия. Тя представи конкретни примери от Каварна – в сферата на инфраструктурата, туризма, образованието и зелената трансформация – като доказателство, че дори малките общини могат да бъдат двигатели на промяна.Събитието завърши с обобщение на основните изводи и препоръки, представени от кмета на Бабушница, Сърбия – г-жа Ивана Стойичич. В заключителната си реч тя акцентира върху трансформиращата роля на жените в местното самоуправление, като подчерта тяхната способност не само да променят своите общини, но и да допринасят за развитието на целия регион. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от изграждане на мостове между общностите, насърчаване на равенството и устойчивостта, както и утвърждаване на мира като основна ценност.От страна на организаторите, г-н М. Джемил Арслан – генерален секретар на Съюза на общините от Мармара, и г-н Келменд Заязи – изпълнителен директор на NALAS, изразиха своята подкрепа за активното участие на жените лидери в процесите на местно управление. Те подчертаха значението на регионалното сътрудничество и необходимостта от приобщаващи политики, които да отразяват нуждите на всички граждани.Форумът бе определен като важна платформа за обмен на добри практики, вдъхновение и съвместни действия, насочени към изграждане на устойчиви, демократични и социално ангажирани местни власти в Югоизточна Европа. Участниците си тръгнаха с ясното послание, че бъдещето на региона зависи от силата на партньорството, лидерството и ангажираността на жените в управлението.