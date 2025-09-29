ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Плевен: Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене
"До момента това, което направихме, е съгласно мерките, които ни дадоха от МРРБ съгласно с правителството. Те са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Това, което общината прави, е да работи по средносрочните мерки, т.е. тя приоритизира своите проекти, които са към МРРБ и ги подаде към Министерство на финансите и МРРБ за одобрение, които са свързани с ВиК инфраструктурата, с подмяната на ВИК мрежата, която е много остаряла и това води до драстични загуби на вода в града, близо 75-78%. С кратките мерки, които предприехме, всъщност ние спомагаме на ВиК дружеството с техника и с работници", каза д-р Валентин Христов.
Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб
Кметът обясни, че проектите за водните цикли на градовете не се правят от общините.
"Водните цикли на градовете не се извършват от общините. Те се финансират от държавата. Там участва и ВиК дружеството. ВиК дружествата могат да участват и в оперативни програми, където се подменят тръбите за чистата вода и канализацията. Плевен е изпуснал два водни цикъла. Последният воден цикъл е 2016 г. Това е от предишните ръководства. Тогава не е направен. Той е бил само частичен. Сменени са мрежи в две села в общината и ремонт на пречиствателната станция в Божурица. След това нищо не е правено. Само ще спомена, че според данни на ВиК, 2011 г. загубите в град Плевен са били 52%. Всичко това, което гражданите са принудени да търпят, е следствие на дългото време нищо правене", коментира д-р Валентин Христов.
