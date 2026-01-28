Кметът на Община Провадия Димо Димов излезе със свое становище, относно важен проект за развитието на втория по-големина град във Варненска област. Причината е заседание на Общинския съвет, на което бе обсъден строеж на Спортен комплекс.Уважаеми съграждани,На заседанието на ОбС Провадия бяхме свидетели на това как точката за Спортния комплекс се превърна в пълна пародия. На самото заседание се установи, че нейният замисъл, не е да се обсъжда бъдещето на спорта в града ни, а да се задават въпроси към кмета относно неговия личен профил във Фейсбук. Същевременно на гражданите, дошли с надежда за реална дискусия, им беше отказана думата, а "будните граждани“ се радваха на гарантирано ефирно време. Опитах се, доколкото ми бе позволено, да развенчая неистините в интернет, да обясня потенциала на проекта и начина за неговата реализация, ако му беше даден реален шанс.Това е изказването ми, пред гражданите и общински съвет Провадия:Уважаеми съграждани,Уважаеми представители на спорта и спортните клубове в община Провадия,Уважаеми колеги от администрацията,Уважаеми колеги общински съветници,Съжалявам, че вместо днес да внасяме проектното предложение за Многофункционален спортен комплекс, сме принудени да водим дебат за това кой е виновен за неговия провал. Администрацията и главният архитект многократно обясняваха как е планиран този проект, но явно политическите дивиденти за някои се оказаха по-важни от интереса на гражданите. Аз не очаквам всички да разбирате от строителство и проекти, но очаквам от вас – избраниците на жителите на община Провадия, положили клетва да работят в интерес на гражданите – да мислите и да се стремите да правите точно това.Още при приемането на бюджета за 2025 г. в края на месец май ви беше обяснено на кой имот ще се проектира и какво ще представлява проектът. Иска ми се да мисля, че просто не сте разбрали и че няма умисъл във вашите действия.Въпреки това, в медиите се появи становище на група съветници, в което се твърди, че с приемането на бюджета през месец май 2025г. сме поискали 90 000 лв. за "Идеен проект за визията за спортната инфраструктура с обединяването на новия стадион, стария стадион и басейна в единен спортен комплекс. Това е откровена лъжа. Приложение №4 от списъка на капиталовите разходи ясно казва: "Изготвяне на проект за многофункционален спортен комплекс“. Не знам след година работа и обяснения кой не е разбрал, че не проектираме просто "визия“, а конкретен обект.В изявлението е написано, че в програмата ми за управление за мандат 2023–2027 г. е записано изготвяне на идеен проект за превръщането на територията на стария стадион, новия стадион и градския басейн в мултифункционален спортен комплекс, включващ тенис кортове, спортни площадки за футбол, баскетбол и закрита спортна зала с минимум 450 места. Това е така.Това е най-подробната програма, представяна някога в Провадия, съобразена със стратегическите документи. В процеса на работа установихме факти, които наложиха корекции – главният архитект обясни защо не може имот в регулация и имот извън регулация да са в един общ проект. Аз се съобразих с експертите. Някои обаче решиха да използват това като повод за саботаж.Още при приемането на бюджета на община Провадия в края на месец май 2025 г. съм ви казвал, че правим проект за стария стадион.Няма как през ноември 2025 г., когато сме работили повече от година за този проект, когато сме го коментирали, когато сме си направили сметка колко средства можем да получим по Стратегическия план и сме предвидили проектите така, че да стигнат за всички проектни предложения, когато има обявена процедура за проектиране, вие да гласувате да го премахнете от списъка от бюджета.После съветник – бивш кмет – да заяви във Фейсбук, че, видиш ли, през декември в решението за кандидатстване го нямало спортния комплекс. Да, това е причината да го няма и може и никога повече да няма възможност да се появи.С огорчение мислите ме водят, че това премахване на проекта не е случайно. Прегледах протокола от приемането на бюджета за 2025 година и опасенията ми се потвърдиха. Още тогава общинският съветник от СДС г-н Коста Владимиров заявява, че иска проектът да бъде премахнат и средствата да бъдат пренасочени за проект за ремонт на Северния надлез.Чета ви от протокола:Изказване на Коста Владимиров"Уважаеми провадийци,Уважаеми представители на местната власт,Гости,……..Сега на конкретните ми предложения. Аз още от миналата година - аз съм последователен – съм се прицелил към изготвянето на идейния проект за изготвяне на Многофункционален спортен комплекс само поради една причина и тя е, че считам, че има много други съществени неотложни за решаване проблеми, които могат да бъдат решени в краткосрочен план чрез преместването на тези средства за други обекти. ………. Обаче в момента имаме един много лош пример с Арена Шумен, която е на 6 години мисля тази зала. ………… Та за да не стигаме дотам и да решим по-надлежни проблеми - които съм сигурен, че в много краткосрочен план ще доведат дори и до политически дивиденти – предлагам: И последваха две предложения средствата отидат за проект за ремонт на Северен надлез Провадия или алтернативно за текущ ремонт на Северен надлез.И така, уважаеми съграждани, уважаема администрация и уважаеми общински съветници, ми стана ясно, че всичко е умишлено. Погледнах в протоколите от 2024 година – там също има подобно предложение от г-н Владимиров. Проектът наистина е бил на прицел.Моят отговор към г-н Владимиров през май 2025 г. е бил следният:Изказване на Димо Димов – кмет на община ПровадияУважаеми г-н Владимиров,Мисля, че доста пъти го коментирахме това - за спортния комплекс и защо в момента проектирането му е много важно. Тези 90 000 лв. са отделени от предния бюджет за проектиране на спортен комплекс, който трябва да се намира на стария стадион. И защо момента е правилен това да се направи сега? Както знаете, стратегическият план в момента е отворен и ние имаме средства, с които можем да финансираме този спортен комплекс. Така казано, даже закъсняваме с проектирането на комплекса, защото и в момента приемът върви. В момента има междинен прием, на есен ще има още един последен прием на проекти и след това няма да можем да се възползваме от тези средства, които са от около 6,8 или 6,9 млн. за Община Провадия. Така че много е важно да се проектира в момента спортният комплекс. От години старият стадион е неизползваем. Виждате, че общо взето Община Провадия го поддържа и коси, но той като терен не е подходящ дори за тренировки на футболистите, защото крие риск от травми, сериозни травми. Теренът не е равен. Едно към едно казано, не бих подкрепил и не припознавам това предложение към момента, защото - както казах - Северният надлез не отричам, че е за ремонт. Но 90 000 лв. за ремонт на този надлез даже няма да стигнат за проектирането.“Следва гласуване на горецитираното предложение:Кворум: 18"за“ – 4"против“ – 0"възд. се“ – 14Предложението не беше прието.Това е през май 2025 г. През ноември 2025г. обаче, по предложение на председателя г-н Николов, проектът бе окончателно премахнат от бюджета – точно на финалната права преди кандидатстването. Не знам какво се промени в нагласата на общинските съветници – всъщност знам, но предполагам, че и гражданите вече го виждат.Относно критиките на г-н Филев: Той публично ме нарече "неможач“ и попита как ще кандидатстваме, след като лимитът за една спортна площадка е 100 000 евро. Обяснявам на "можача“: финансирането е до 100 000 евро без ДДС на обект. Техническият проект щеше да бъде разделен на етапи – всеки тенис корт, футболно поле или скейт парк е отделен обект, който може да функционира самостоятелно. Парковата част – алеи, паркинги и осветление – попада под друга точка с праг до 500 000 евро. Така се работи планирано и професионално.Резултатите, които вече постигнахме: Лъжа е, че сме изпуснали предните приеми. По първия прием подадохме 24 проекта за улично осветление във всички села. Спечелихме 3 милиона лева без ДДС. Намерихме начин да ги защитим като "рехабилитация на улици“, въпреки че нямаше отделна мярка за осветление. Звъняха ми кметове на общини за да ме питат как сме го направили и се отказваха от другата програма на Министерство на енергетиката, по която трябваше да върнат 50% от финансирането за 5 години. Спестихме над 1,5 млн. лв. на общината и скоро Провадия ще има модерно и безопасно осветление. Когато инвестирахме 60 000 лв. в тези проекти, някои казваха, че цената е завишена. Днес виждаме финансовата полза от тези 60 000 лв. под формата на 3 милиона привлечени средства.Прочетох твърденията, че "Няма никакви 2 000 000 лева.“ От къде идват ли? И това ще ви обясня.Това е реалната загуба! По Стратегическия план Провадия има гарантирани 6,9 млн. лв. без ДДС.• 3 млн. лв. – за осветление на селата.• 2 млн. лв. – за парковете "Автогара“ и "Ловен дом“.• Остатъкът: 1,9 млн. лв. без ДДС (или 2 280 000 лв. с ДДС).Тези средства бяха предназначени за спортния комплекс. И тъй като това беше последният прием по програмата, тези 2,2 милиона лева за спорта са безвъзвратно загубени.Приключвам с урока.Но няма как да приключа без да кажа най-важното.Този проект не беше за администрацията.Не беше за кмета.Той беше за децата на Провадия.За децата, които днес тренират на неравни и опасни терени.За децата, които пътуват в други градове, защото тук нямат условия.За децата, които имат талант, желание и мечти, но нямат база.С едно решение им беше казано:"Няма да стане.“Историята няма да запомни оправданията.Историята ще запомни кой е работил за бъдещето на децата в Провадия и кой е натиснал бутона "против“.