След бързи издирвателни действия на полицията от Сапарева баня и Дупница, братчетата на 4 и 6 години бяха намерени за по-малко от час в търговски обект в центъра на града. Добрата новина е, че децата са в добро здравословно състояние.
"Назначил съм проверка по случая, но децата наистина са проблемни. Според мен им липсва уютът на семейната среда. В детската градина не липсва контрол, за първи път ни се случва подобно нещо. Това е единичен пропуск", заяви пред NOVA кметът Калин Гелев.
По думите на директора на детската градина Цветана Гладникова инцидентът станал около 10:00 ч. сутринта, докато децата били навън за игра във вътрешния двор. Старшата учителка в този момент е раздавала вода на децата.
"Най-вероятно братчетата са използвали страничния вход на сградата – предвиден за доставки на храна и материали. В детската градина в момента функционира само една сборна група с около 20-22 деца. Назначила съм вътрешна проверка по случая. Ако има установени нередности, ще действаме според закона“, подчерта Гладникова.
