Кои места край Варна са най-застрашени от трагедии като в Елените?
Проверката потвърди, че в немалко участъци водните обекти не са отразени изобщо в кадастралната карта. Това е позволило застрояване върху речни легла и дерета, както и засипване или покриване на водни корита без съгласувателни процедури с органите на МОСВ по реда на Закона за водите. "Затова разпоредих с констатациите от проверките да бъдат изготвени комбинирани карти с информация за водните обекти върху кадастъра, които вече са изпратени към МРРБ и ДНСК“, каза министър Манол Генов.
Екипите инспектираха над 20 водни обекта, които обхващат 52 речни участъка – 16 на Северното и 36 на Южното Черноморие. Резултатите показват, че при 27% от обследваните поречия има нарушения, в 38% е спазена нормативната уредба, а за останалите е необходимо почистване и наблюдение. Най-засегнати са Св. Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна. Природни зони под защита като тези по реките Ропотамо, Велека, Караагач и Бутамята са в добро състояние.
При обходите на терен проверяващите са установили 14 речни участъка с нарушена проводимост, 7 покрити или вкарани в тръби, 9 са със строителство върху тях, при 6 са направени корекции, 5 са коригирани и почистени. Само 8 участъка са некоригирани, но са почистени, 10 са некоригирани и непочистени, а при едва 20 участъка няма нарушения.
В урбанизираните територии на Свети Влас, Елените, Лозенец и Царево има намалена проводимост на водните течения, за което МОСВ е информирало своевременно кметовете и областните управители. В участъците, които са под защита, като Ропотамо, Вая, Караагач, Ахелой и Бутамята, няма нарушения и водните течения са с естествена проводимост, сочи анализът на данните от проверките.
Анализирани са и причините за бедствената ситуация. Наводненията по Южното Черноморие, включително в районите на Елените и Царево, са в резултат на критична комбинация от природни и антропогенни фактори и неспазване на изрични законови процедури – комбинация, довела до фаталните последици, сочи анализът.
Като природен фактор се определя метеорологичната обстановка на интензивни краткотрайни валежи, които бързо натрупват водни маси. В същото време малките водосбори и стръмният релеф в комбинация с непосредствената близост на ерозионния базис при морския бряг, са предопределили високата скорост на оттичане и рязкото повишаване на водните нива в деретата. Това е довело до формиране на големи по обем водни количества за кратко време и тяхното бързо преминаване към крайбрежните урбанизирани зони.
Антропогенни, включително инфраструктурни, фактори са хидротехническите и пътните съоръжения като водостоци, мостове, корекции, които са неоразмерени спрямо настоящите хидро-климатични условия и не осигуряват необходимата проводимост при екстремни валежи. Много от тези съоръжения не са поддържани и не са съобразени с новите реалности вследствие на климатичните промени, които се изразяват именно в по-чести и интензивни краткотрайни дъждове. Така застрояването в заливаемите зони и покриването на речни легла са основен фактор за задържане и отклоняване на водните маси, довели до наводненията.
МОСВ започва пълна инвентаризация и актуализация на данните за водните обекти по крайбрежието. Успоредно с това се засилва и контролът по Закона за водите, включително налагане на санкции за неразрешени корекции и застрояване на речни легла. "Вече наложихме нашите планове за управление на риска от наводнения върху съществуващите карти на кадастъра и видяхме много несъответствия. В много участъци водните обекти не са отразени в кадастралната карта, което е позволило застрояване на речни легла“, потвърди Манол Генов.
Проверките по Черноморието бяха извършени от екипи на МОСВ, Басейнова дирекция "Черноморски район“ – Варна, РИОСВ – Варна и РИОСВ – Бургас. Подробният доклад с всички констатации ще бъде изпратен на компетентните органи - областни управители, кметове на общини, МРРБ и ДНСК, за предприемане на действия по компетентност.
