Кола пламна на магистрала "Тракия"
Става въпрос за запалена кола в района на 180-ия километър в платното за София. Движението не е затруднено, защото автомобилът е в аварийната лента, но все пак шофьорите да преминават оттам с повишено внимание.
Причината за възникването на пламъците тепърва ще се установява от органите на реда, но най-вероятно говорим за техническа неизправност.
Шофирайте внимателно и разумно!
