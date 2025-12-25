Сподели close
Десетки жители на селата Приселци, Здравец и Близнаци са посрещнали Бъдни вечер без ток, като прекъсването продължава и днес. Хората споделят, че са били принудени да празнуват на свещи, без отопление и възможност да приготвят празнична трапеза по традиционния начин.

По информация на потърпевшите, от ЕРП-то са ги уверили, че се работи по отстраняване на аварията, но към момента липсва официална информация. На сайта на "Енерго-Про“ няма публикувани данни за планирано прекъсване и за регистрирана авария в засегнатите райони, което допълнително поражда недоволство и напрежение сред жителите, предаде Нова Варна.

Местните хора изразяват притеснение, че при ниските температури и продължителното прекъсване на електрозахранването, ситуацията се превръща не само в неудобство, но и в сериозен проблем, особено за възрастните и семействата с малки деца. Очакванията са аварията да бъде отстранена възможно най-скоро и електричеството да бъде възстановено, за да могат хората да продължат празниците си нормално.