Коледа на свещи: Села край Варна останаха без ток
По информация на потърпевшите, от ЕРП-то са ги уверили, че се работи по отстраняване на аварията, но към момента липсва официална информация. На сайта на "Енерго-Про“ няма публикувани данни за планирано прекъсване и за регистрирана авария в засегнатите райони, което допълнително поражда недоволство и напрежение сред жителите, предаде Нова Варна.
Местните хора изразяват притеснение, че при ниските температури и продължителното прекъсване на електрозахранването, ситуацията се превръща не само в неудобство, но и в сериозен проблем, особено за възрастните и семействата с малки деца. Очакванията са аварията да бъде отстранена възможно най-скоро и електричеството да бъде възстановено, за да могат хората да продължат празниците си нормално.
/
Жълт код във Варна
08:50
/
23.12
27.11
17.11
15.11
