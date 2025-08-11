ЗАРЕЖДАНЕ...
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
И допълни: "Първият пожар е този от Средец, за който дойде новина, че е локализиран, вървят нещата към погасяването му. Вторият пожар в Сунгурларе - над 16 хил. дка е засегната площ, единия от фронтовете е ограничен, продължава работата по последния фронт. Повече от 160 човека продължават със своите усилия за ликвидиране на пожара в Пирин".
"Утре започваме рано сутрин с цел дисоцииране на силите и средствата навреме, тъй като теренът е труднопроходим - не се стига с автомобили и изисква дълго време ходене пеш, за да стигнем навреме до последното най-високо огнище и да успеем да го локализираме. Събирането на състава ще започне още в 5 ч.", допълни комисар Валентин Василев, директор на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".
Комисар Василев споделя, че огънят е в близост до парк "Пирин".
"Имаме потвърждение, че има възможност да навлезе, но категорично трябва да бъдат извършени замервания, за да се установи дали е навлязъл. Пожарът не се разпространява стихийно, както бе предните дни тук. В момента пожарът е низов - горят сухи треви и листна маса".
