Кораб-фантом от 1993 г. изправи на нокти Морска администрация, Гранична полиция и пристанище Бургас.84-метровият танкер VIVA 962 се появи внезапно край нос Емине без документи и само с двама души екипаж. Истински морски трилър се разигра край българския бряг на Черно море. Малък танкер, построен преди повече от три десетилетия, внезапно се появи край нос Емине без предварително уведомление, без валидни документи и само с двама души на борда. Неочакваното пристигане на 84-метровия VIVA 962 – плавателен съд, построен през 1993 г. за превоз на хранителни масла и с дедуейт от близо 3000 тона – предизвика незабавна реакция от страна на Морска администрация, Гранична полиция и Пристанище Бургас.Според информация на Maritime.bg, при първоначалната радиокомуникация лице, представило се за капитан, уведомило властите, че корабът влиза за ремонт в Бургас. Проверката обаче показала, че подобен ремонт не е заявен никъде – в града няма назначен корабен агент, а корабостроителницата не е уведомена и не очаква подобен съд. Това е първият сигнал, че с VIVA 962 нещо не е наред.Последвалата съвместна проверка на Морска администрация и Гранична полиция край Емине потвърдила подозренията – на борда, вместо стандартния екипаж от поне 8–10 души, имало само двама украински граждани, представящи се за капитан и механик. Двамата твърдят, че са извършили дълго и изключително рисковано плаване от руското пристанище Порт Кавказ до български води. Как са успели да управляват и поддържат в изправност 84-метров танкер с минимален екипаж, остава пълна загадка.При последвалата документална проверка инспекторите открили, че всички сертификати и документи на кораба са с изтекъл срок на валидност – последните били издадени през 2024 г. и не са подновявани. "Буквално фантом – без никаква легитимация в международното корабоплаване“, коментира източник от Морска администрация, пожелал анонимност. Единствените валидни документи, намерени на борда, били паспортите на двамата украинци.Корабът бил с ограничено количество гориво и неясен товар. След разпореждане на капитана на пристанище Бургас, VIVA 962 е насочен към рейда на порта, където е поставен под арест до изясняване на всички обстоятелства.Заради множеството нарушения и подозрителните обстоятелства, случаят вече е ескалирал на национално ниво. Прокуратурата, Агенция "Митници“ и Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) са уведомени и работят по случая. Разследването трябва да установи реалния собственик на кораба, целта на плаването и възможна връзка с незаконна дейност, включително контрабанда или трафик.Морските експерти определят инцидента като един от най-странните и потенциално опасни случаи по българското крайбрежие през последните години. Освен въпросите за безопасността на корабоплаването, се повдигат и теми, свързани с контрола на морските граници и потенциални пропуски в международната система за мониторинг на плавателни съдове. Фактът, че кораб без валидни документи и с двама души екипаж може да достигне до нашите води, е тревожен сигнал за всички“, коментира източник от Морска администрация. Но трябва да признаем – щом двама моряци са успели да докарат 84-метров танкер до Емине, значи са истински професионалисти.“Към момента VIVA 962 остава на котва под наблюдение, а всички институции чакат резултатите от експертизите, които ще покажат дали наистина става дума за изоставен кораб-фантом, или зад тази мистериозна поява се крие далеч по-сериозна история.