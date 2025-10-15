Малко преди 17 часа вчера, 14 октомври, 66-годишна жена от село Ясенково подала сигнал чрез спешния телефон за домашно насилие от 60-годишният ѝ брат.Жената съобщила, че малко преди това ѝ нанесъл телесна повреда като стискал я в областта на шията и я душил. На място, за изясняване на ситуацията, е насочен екип на РУ- Велики Преслав.Мъжът бил установен и задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в града. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 131 ал. 1 т. 5 във връзка с чл. 130 ал. 1 от НК.