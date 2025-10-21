ЗАРЕЖДАНЕ...
Кошмар в Бургаско! Мъж изби семейството си, а след това ги запали
Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.
Изпратеният екип от полицейски служители на РУ - Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН - Айтос, а в къщата са открити три овъглени тела.
Момченцето е получило нараняване в седалищната област. То е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.
В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас извършителят на деянието е задържан в 09:35 ч. Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.
