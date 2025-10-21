За кървав инцидент съобщиха от ОДМВР – Бургас. Снощи малко след 4:00 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение, че в частен дом в руенското село Люляково, 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.Момченцето, въпреки нараняването, успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента.Изпратеният екип от полицейски служители на РУ - Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН - Айтос, а в къщата са открити три овъглени тела.Момченцето е получило нараняване в седалищната област. То е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас извършителят на деянието е задържан в 09:35 ч. Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.