Сигнал до Агенцията за закрила на детето и Прокуратурата дадоха родители, които твърдят, че децата им са бити, тормозени и заключвани в детска градина в село Стамболово, Павликенско.

Обвиненията са към директора на учебното заведение, съобщава NOVA.

“Преди няколко месеца малкият ми син, което е в първа възрастова група, започна всяка сутрин да плаче. Не обърнах внимание, че той не може да ми обяснява, че вижда психически и физически тормоз в градината. След като се прибраха децата ми от детската градина на 2 април, малкият ми син се оплака, че е бил наказван и го боли стомаха. След това дъщеря ми, която посещава същата детска градина, ми обясни, че е бил той е бил наказан зад вратата и затиснат с желязна маса. Дълго време, с часове, е седял наказан по този начин. Накарали са кака му да седне на отсрещната маса. Тя е плакала, че не може да помогне на братчето си, а той е плакал от болки, защото го боли корема. След като той се прибра, имаше по корема си две линии, отбелязани от масата", казва майката, подала сигнала.

Разказвайки за случилото се пред друга майка, дете от детската градина разказва как е било свидетел как директорката е удряла шамари на няколко от децата.

“След тази информация спрях да си пускам децата в детската градина, защото ме е страх", разказва майката.

“По жалбата до момента е минала проверка само от Велико Търново. От кмета на община Павликени нямаме никаква информация как се развиват нещата", казва още майката.

Заплахи и заключване в мазе

Друга майка твърди, че има дете, заключвано в мазето, а повечето деца биват заплашвани с полиция, ако не заспят по-бързо.

“Детето ми е станало да играе, директорката го е блъснала, а то е паднало на пода върху ръката си. То се оплака и не иска да ходи на градина. Тя му биела шамари, защото играело и скачало", казва още един от родителите.