Кадрите са от Клиниката по педиатрията към УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович“, сподделя BTV.

Родителите на детето разказаха, че стаята е била "ад“ – липса на хигиена, а хлебарките са се разхождали дори на леглото, където е спяло бебето.

Майката е поискала да бъде преместена в друга стая, но ѝ е отказано.

Бащата разказва, че е имало и косми, както и петна по стените и леглата. Зад леглата е имало изхвърлени кърпички.

През четирите дни престой в болницата родителите казват, че са се чувствали в опасност и затова сами си тръгнали.

"Има протокол и три проверки през последната седмица. Моля, изискайте протокола и покажете дали има такова нещо. Аз казвам, че няма хлебарки. Може би някой път да се появява“, каза Петранка Чакърова, началник на Клиниката по педиатрия.