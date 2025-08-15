Товарен автомобил е аварирал на 369 км от АМ "Хемус", съобщиха от полицията в Шумен.Временно ще бъде преустановено движението по магистралата в посока Варна в участъка от пътен възел Нови пазар до пътен възел Невша. Моторните превозни средства ще се отклоняват по главен път Русе – Шумен – Варна.Прогнозното време за преместване на товара от автомобила е около часа.От полициията призовават водачите да се движат с повишено внимание и спазват стриктно указанията на полицейските служители, които ще регулират движението на пътен възел Нови пазар.