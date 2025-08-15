ЗАРЕЖДАНЕ...
Кошмар за шофьорите на "Хемус", отбиват ги през пътя Шумен – Варна
Временно ще бъде преустановено движението по магистралата в посока Варна в участъка от пътен възел Нови пазар до пътен възел Невша. Моторните превозни средства ще се отклоняват по главен път Русе – Шумен – Варна.
Прогнозното време за преместване на товара от автомобила е около часа.
От полициията призовават водачите да се движат с повишено внимание и спазват стриктно указанията на полицейските служители, които ще регулират движението на пътен възел Нови пазар.
