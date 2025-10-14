Днес, в деня на Света Петка, жителите и гостите на село Аврен тържествено отбелязаха храмовия празник на църквата "Св. Великомъченица Параскева – Петка“.Храмът, изографисан с вдъхновение и талант от румънския художник Доринел Коман, е истинско духовно и художествено богатство. Изпълнен е с нов живот благодарение на подкрепата на Община Аврен и щедростта на дарителите, които спомогнаха за осъществяването на това свято дело.Официалното откриване се състоя днес, когато вярващите и жителите на селото имаха възможност да се докоснат до неговата нова красота и духовно въздействиеНа събитието присъстваха кметът на Община Аврен г-н Емануил Манолов, заместник-кметовете г-н Боян Георгиев и г-жа Светлана Георгиева, представители на общинската администрация, както и много жители и гости на населеното място.Празничният ден бе отбелязан с тържествена литургия и водосвет, последвани от раздаване на курбан за здраве и благоденствие.Кметът на община Аврен подчерта духовното значение на светинята за местната общност: "Един храм е важен и в село, и в града – най-вече с функцията си да събира хората, да ги обединява, тъй като християнската религия ни е съхранила като нация в продължение на векове.“Църквата е не само място за молитва, но и жива част от историята и паметта на Аврен. Построена е през 1868 година с турски ферман, по предание – по заповед на еничарина Солак Мустафа, родом от селото.Днес храмът впечатлява с архитектурното си съвършенство и художествена стойност – дърворезбеният иконостас и владишкият трон са дело на майстори от Тревненската школа.Ръководството на общината изразява благодарност към всички, които с труд, дарителство и вяра помогнаха за обновяването и изографисването на храма – Варненска и Великопреславска Света Митрополия и митрополит Йоан, зографа Доринел Коман, свещенослужителите и жителите на село Аврен, които пазят и почитат своето духовно и културно наследство.Нека Света Петка закриля всички жители и гости на село Аврен, да дарява здраве, мир и благоденствие!