Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
Доцент Стойчев обясни, че по принцип при такива тежки криминални случаи информацията, която се дава е малко. По думите му тежките престъпления срещу личността в България,каквото е убийството, в над 99% от случаите се довеждат до успешен край.
"В случая става дума най-вероятно за убийство, което е мотивирано от някакви лични мотиви...“
По повод твърденията на местните за възможна педофилска мрежа, доцент Стойчев каза, че вероятно има основания за това.
" Най-вероятно, след като го обявяват ръководители на Министерство на вътрешни работи, има основания за това нещо. И доколкото ми е известно, наистина един от организаторите, може би този, който се води шеф на това НПО, е ангажиран с такива дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни. Обаче, в случая, тази негова, скрита мотивация, скрита дейност, може би не е свързана със самото убийство.“
Той коментира и съществуването на въоръжени лица, охраняващи обекти в планината.
"Официалната версия за ангажимента на това НПО доколкото разбрах, е, че те охраняват периметъра на "Натура 2000". В смисъл да не се влиза вътре, да се прави незаконна сеч и разни други такива неща. На мен ми звучи странно“, каза той.
Относно пожара в хижата и мястото на жертвите, Стойчев коментира, че той е свързан с убийството.
"При всички положения пожарът на хижата е свързан с убийството. Дали е опит за заличаване, най-вероятно е такъв опит, но не става дума за заличаване на самите жертви. т.е. да бъдат изгорени. Тук не става дума за двете кучета, които са изгорели, доколкото разбрах в постройката, което означава, че те най-вероятно са изпълнявали някакви охранителни функции. Тези, които са извършили престъплението, са направили, така че да бъдат изолирани тези кучета и последствие най-вероятно са станали такива косвени жертви на самия палеж, т.е. целта не е била да изгорят кучетата, всеки случай. Моята версия е, че най-вероятно този палеж е да се унищожат записите, тъй като там е имало доста камери“, кометнира криминалният психолог.
Стойчев обясни и какви са възможните мотиви и връзки между жертвите:
"Труповете са отвънка оставени са, даже се прокрадна версията, че може би става дума за ритуално самоубийство, тъй като са положени по някакъв особен начин, сега не знам точно как. Ако това наистина е така, от гледна точка на криминалната психология може и да се издигне предположението, че става дума за така наречената инсценировка. Т.е. да не се прикрива престъплението, а да се прикрива мотивът за него. Което означава, че човекът, който го е направил е много близък на самите жертви. Инсценировки правят само близки на жертвите, тъй като се притесняват, че мотивът веднага ще бъде разпознат, ако не направят нещо такова допълнително с труповете, с местопрестъплението и т.н. И тъй като трима души са все пак жертвите, или трябва да бъдат по някакъв начин омаломощени, или пък по някакъв начин нещо да бъдат поставени в някаква такава зависимост, че ако е един. И затова моята хипотеза е, че най-вероятно не е един“, обясни доц. Неделчо Стойчев в ефира на БНТ.
Според Стойчев става дума за някакъв междуличностен конфликт в самата организация.
