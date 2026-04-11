Разследване за убийство е започнато в РУ-Кърджали, след като мъж загина при кървав инцидент в село Пепелище, съобщиха от пресцентъра на МВР за ФОКУС.

Около 21:00 часа снощи 76-годишен местен жител е нанесъл удари с нож на 65-годишен мъж, който е починал на място. Трагедията се е разиграла в двора на дома на жертвата след възникнал скандал.

По първоначални данни двамата мъже са били в сложни лични отношения от години, което вероятно е довело до фаталната ескалация. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Тялото на жертвата е транспортирано за аутопсия в Отделението по съдебна медицина в кърджалийската болница.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс за убийство. Разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура – Кърджали.