ЗАРЕЖДАНЕ...
Кюстендил се възстановява след мощната буря
© Фокус
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази своята благодарност към всички доброволци и специализирани екипи, работили за отстраняването на пораженията.
"Благодаря от цялото си сърце на всички, които се включиха в отстраняването на щетите. Тежките моменти показаха, че ние, кюстендилци, сме едно голямо семейство – единни и готови да си помагаме“, каза инж. Атанасов.
Бурята доведе до материални щети. Десетина са засегнатите автомобили, след падане на клони и цели дървета върху тях. Има паднало дърво върху къща, както и комин на сграда.
Към този час няколко населени места остават без електрозахранване.
Още по темата
/
Черноморец е под вода!
25.08
Паднали дървета, улици като реки и накъсани жици след вчерашната буря в Северозападна България
23.08
Още от категорията
/
Един град от Лудогорието заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ток и производство
29.08
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
28.08
Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
27.08
От "Пирогов" с последни новини за състоянието на Марти, който беше пометен от АТВ в Слънчев бряг
26.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Масово сезонните търговци по морето нямат цени в левове и евро
09:53 / 30.08.2025
Брутален акт на агресия над малко коте! Момче го взима и удря в з...
17:22 / 29.08.2025
След снощния инцидент със загинала жена: Социалният министър разп...
14:51 / 29.08.2025
Изчезна 65-годишен мъж от София, дъщеря му моли за помощ
14:05 / 29.08.2025
Русенец завежда дело срещу МВР заради фалшиво положителен тест за...
08:22 / 29.08.2025
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени след инцидент...
08:22 / 29.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.