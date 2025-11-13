Лекарите с предупреждение: Бум на натровени с диворастящи гъби в Шуменско
Пациентът е разказал, че е събрал, а в последствие консумирал сърнели. "Тази гъба също има отровен двойник", посочи началникът на Спешно отделение в МБАЛ-Шумен д-р Петко Загорчев.
"Почти ежедневно в отделението постъпват хора консумирали гъби с оплаквания за повръщане, болки в корема и диария. Пациентите са от целия регион, най-често от селата", уточни той.
"Това са семейства, които са потърсили своевременно спешна медицинска помощ в болницата в Шумен. Сега е моментът да заострим вниманието на хората върху този проблем, който за съжаление се неглижира", отбеляза токсикологът. Според него най-тревожно е, че приготвената с гъби храна се предлага и на деца.
Специалисти припомнят да не събирате гъби ако не ги разпознавате, да не купувате гъби от хора, които не познавате, а също да не предлагате ястия приготвени с диворастящи гъби на бременни жени и деца под 8 годишна възраст.
