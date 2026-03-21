Катастрофа между автобус и линейка затруднява движението в участък от пътя София – Варна. Инцидентът е станал преди минути в района на разклона за село Момин Сбор, уточни заМарияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР – Велико Търново."По първоначална информация е загинал водача на линейката, няма данни за други пострадали към момента“, допълни Христова.Пътят не е затворен, но преминаването е затруднено. По случая е започнато досъдебно производство.