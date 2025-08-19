Засечени са скорости над 200 км/ч на автомагистрала "Тракия“ и коли, които се движат зад служебни автомобили със специален режим като са използвали скоростта им.81 екипа на ОДМВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на област Сливен. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.218 са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала "Тракия“ са засечени скорости над 200 км. ч. – 204 и 218 км/ч при ограничение 140 км/чНа автомагистрала "Тракия“, където денонощно има екипи на сектор "Пътна полиция“-Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим като са използвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна. На нарушителите са съставени актове.За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи.Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.