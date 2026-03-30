Починалото 4-годишно дете в "МБАЛ – Добрич“ е било прието в увредено състояние, съобщиха от ръководството на лечебното заведение."За съжаление въпреки приложеното лечение и усилията на медицинските екипи, на 29.03.2026 г. настъпва фатален изход", посочват от МБАЛ.От ръководството на болницата информират, че по случая вече са уведомени всички компетентни контролни органи.Предстои извършването на проверки, които да установят обстоятелствата около трагичния инцидент. Допълнителна информация ще бъде предоставена след приключването им, добавят от там."Ръководството и екипът на "МБАЛ-Добрич“ АД изказваме своите дълбоки съболезнования на семейството и близките на детето“, посочват от лечебното заведение.Както вече съобщихме, по случая вече е образувано досъдебно производство. Това потвърдиха за Про Нюз Добрич от Окръжна прокуратура – Добрич. От държавното обвинение уточняват, че институцията е сезирана по случая и разследването се извършва от следователи в Окръжния следствен отдел към прокуратурата. Към момента не се съобщават допълнителни подробности.