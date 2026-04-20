В тежко състояние са майката и бебето от катастрофата в Шумен днес, разбра ФОКУС. Те са приведени в Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, а другото дете минава скенер.

Мъжът е контактен и правоспособен, тестван е за алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни.

Припомняме, че към 16 часа днес постъпи сигнал за тежко пътно-транспортно произшествие към Обастната дирекция на МВР в Шумен. Съобщено бе, че между селата Риш и Александрово е самокатастрофирал водач на лек автомобил Тойота " Авенсис“ с шуменска регистрация.

Водачът е 38-годишен мъж от Шумен, а 28-годишната му съпруга и двете им деца /2-годишно момче и бебе/ бяха откарани за преглед в шуменската болница с две линейки.