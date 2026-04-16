Това е историята на дъщеря ми Силвия – дете с детска церебрална парализа, което днес прави своите първи реални стъпки към по-самостоятелно бъдеще. Така започва разказа си Милена, майката на детето. "Пишем тези редове не със страх, а с надежда. Надежда, която носим вече 6 години – ден след ден, стъпка по стъпка."

"След години постоянни усилия и рехабилитация, вече се наблюдава осезаем напредък – Силвия прави опити за самостоятелен седеж, подобрява контрола на тялото си и все по-активно участва в света около себе си.

Това е ключов период за нейното развитие, в който ежедневната рехабилитация и допълнителните терапии са от решаващо значение.

В момента тя посещава специализиран рехабилитационен център извън нашия град, което е свързано с постоянни разходи за терапии, престой и помощни средства.

Създадохме и Facebook общност "Заедно за Силвия", където хората могат да проследят нейния напредък и да станат част от пътя ѝ.

За лечението на Силвия са необходими малко над 28 хиляди евро, като към момента е събрана 1/3 от сумата.