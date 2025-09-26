Манол Генов, който участва в заседанието на Областния кризисен щаб за безводието в Плевен.
По думите му проблемите са натрупвани с години и не се решават за един ден.
"Драмата в Плевен е изключително голяма, аз съчувствам на всички плевенчани. Когато има проблем, излизат най-различни експерти и започват да дават различни съвети. Трудно е в един такъв момент управляващият и решаващият да вземе най-точното решение. Ето, повдигна се въпросът за язовир Черни Осъм и веднага от другата страна скочиха други да не се прави", допълни министърът.
Генов призова към търпение всички граждани на Плевен, които са в изключително неприятно положение по отношение на водоснабдяването.
